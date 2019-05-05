Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере
Обновлено в 07:56
Происшествия
Видео избиения российской журналистки в Париже появилось в Сети
Видео с моментом избиения полицейскими журналистки РИА «Новости» в Париже Виктории Ивановой появилось в интернете.
Обновлено в 05:37
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Облздрав опубликовал памятку, как вести себя при задымлении помещения
При лесных пожарах, массовых палах травы образуется большое количество дыма, который легко переносится на большие расстояния, захватывая населенные пункты.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Названо число пострадавших при взрыве в Афганистане
В результате взрыва у полицейского участка на северо-востоке Афганистана погибли по меньше мере пять человек.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров
Обновлено в 06:42
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено вчера в 02:38
Футбол
Медведев поздравил «Зенит» с победой
Обновлено в 07:02
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
Обновлено в 03:59
Музыка
Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения
Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Обновлено в 07:35
Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08