Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
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Майские праздники не навредят экономике России

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