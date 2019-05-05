Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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В России оценили пользу майских праздников

Национальная служба новостей09:01

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

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Эксперты заверили, что длительные выходные не влияют на экономику России

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Длинные майские: экономика немного просядет, цены немного вырастут

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АБН02:42

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

РИА Новости02:10
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
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Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
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"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
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Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
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Производитель электроники Lenovo выпустит новые ноутбуки семейства ThinkBook S. Компания станет выпускать лэптопы бизнес-класса и устройства для рядовых пользователей.
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Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
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«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
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Экономика

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь

Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
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