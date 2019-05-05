Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11
Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 06:01
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Технологии
Причины популярности онлайн-школ
Предлагаем вам разобраться, насколько обоснованы слухи об уникальности нового поколения, и как связаны когнитивные способности «поколения Z» с возрастающей популярностью онлайн-обучения.
Обновлено в 15:33
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.
Обновлено в 17:58
Кино
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия
Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии
Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
«Вы, наверное, хотите отсеять подписчиков?»: Лобода на ночь глядя закошмарила своих фанатов
Поклонники же подбирали совершенно другие слова.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Драка с полицейскими произошла в Забайкалье
Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
Обновлено в 17:43
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Елена Север: «Дочери Алсу зрители нанесли непоправимую травму»
Елена Север считает, что зрители нанесли Микелле Абрамовой непоправимую травму, даже имея благие намерения.
Обновлено в 12:04
Происшествия
SSJ-100. Характеристики самолета
5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Политика
Американская делегация признала полную интеграцию Крыма в Россию
Обновлено вчера в 23:03
Технологии
Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным
Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено в 18:07
Политика
Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке»
Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.
Обновлено в 18:33
Гаджеты
Компания Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Производитель электроники Lenovo выпустит новые ноутбуки семейства ThinkBook S. Компания станет выпускать лэптопы бизнес-класса и устройства для рядовых пользователей.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07