Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономикиLenta.ru 07:11

Всего в этом году столько же рабочих дней, сколько и в прошлом — 247, поэтому в целом экономике страны длинные майские праздники не навредят, констатировал он. Он также отметил, что календарный фактор не оказывает влияния на большинство секторов экономики, в частности — на потребительские расходы.
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В России оценили пользу майских праздников

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Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Lenta.ru07:11
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Туристов из Башкирии, вылетавших из Турции в Россию, отправили в ОАЭ

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Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

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Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в провинции Баян-Улгий Порядка десяти туристов из России не могут покинуть Монголию из-за случаев заражения чумой в стране, передает Вести.Ru.
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