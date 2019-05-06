Энергетика
Occidental продаст активы Anadarko в Африке за $8,8 млрд TotalТАСС вчера в 17:11
Американская нефтяная компания Occidental договорилась продать активы конкурирующей Anadarko в Африке французскому нефтегазовому концерну Total за $8,8 млрд. Договоренность вступает в силу одновременно или сразу после приобретения Anadarko, говорится в сообщении Occidental.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Названы причины аварии самолета в Шереметьево
Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Ребенок погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено вчера в 09:42
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 11:17
Космос
Красноярские ученые раскритиковали космическую диету НАСА
Красноярские ученые назвали диету НАСА, предназначенную для дальних космических полетов, трудновыполнимой, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие
На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Шереметьево во время экстренной посадки вспыхнул самолет
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи» в серии А
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс забил на 85-й минуте матча 35-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:1) и обогнал по количеству мячей в серии А легендарного бывшего футболиста Диего Марадону, сообщает Gracenote в Твиттере.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал
Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки
«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Трамп выступил против допроса спецпрокурора Мюллера в Конгрессе
Ранее юридический комитет нижней палаты Конгресса США назначил на 15 мая слушания, на которых выступит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»
Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2» ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Обновлено в 00:51