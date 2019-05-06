Энергетика

Occidental продаст активы Anadarko в Африке за $8,8 млрд TotalТАСС 17:11

Американская нефтяная компания Occidental договорилась продать активы конкурирующей Anadarko в Африке французскому нефтегазовому концерну Total за $8,8 млрд. Договоренность вступает в силу одновременно или сразу после приобретения Anadarko, говорится в сообщении Occidental.
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Американская Occidental Petroleum намерена продать активы Anadarko в Африке компании Total

ПРАЙМ19:46

Occidental продаст активы Anadarko в Африке за $8,8 млрд Total

ТАСС17:11
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