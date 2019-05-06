Энергетика
Occidental продаст активы Anadarko в Африке за $8,8 млрд TotalТАСС 17:11
Американская нефтяная компания Occidental договорилась продать активы конкурирующей Anadarko в Африке французскому нефтегазовому концерну Total за $8,8 млрд. Договоренность вступает в силу одновременно или сразу после приобретения Anadarko, говорится в сообщении Occidental.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся самолет, есть погибшие
Обновлено в 13:00
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено в 17:43
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Подробности авиакатастрофы в Шереметьево. 13 погибших
Как выяснилось позже, в результате ЧП погибли не менее 13 человек.
Обновлено в 14:53
Экономика
Гаражная жизнь перекочевывает в склады
Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Здоровье
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»
Обновлено в 16:36
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Технологии
Причины популярности онлайн-школ
Предлагаем вам разобраться, насколько обоснованы слухи об уникальности нового поколения, и как связаны когнитивные способности «поколения Z» с возрастающей популярностью онлайн-обучения.
Обновлено в 15:33
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено в 18:07
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59