Происшествия

Обыски в сети «Красное & Белое» закончились
Коммерсантъ
03:02

Сотрудники Федеральной службы безопасности, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН проводили обыски в главном офисе в Челябинске и на складах сети с утра 26 декабря. Компанию заподозрили в обороте контрафакта и неуплате налогов.
Коммерсантъ03:02
с чего всё началось

Владелец «Красного & Белого» прокомментировал обыски в компании

Следственные действия прошли в среду, 26 декабря, в головном офисе сети алкомаркетов в Челябинске. По информации источника РБК на алкогольном рынке, силовики пришли также на склад компании в подмосковном Подольске, по данным ТАСС — в Москве.
РБКвчера в 11:52

Подробнее о событии

В компании «Красное & Белое» прошли обыски

РИА Новости03:01

После обысков «Красное & Белое» объявила скидку на весь ассортимент

Ведомости03:01

Магазины сети «Красное и Белое» работают в Екатеринбурге в штатном режиме

ТАСС01:29

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РБК02:37

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Znak.com02:00

«Контрафакт и неуплата налогов»: стало известно, в чём подозревают «Красное&Белое»

74.ruвчера в 23:14

В «Красном & Белом» заявили, что из-за обысков работа компании была парализована

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:13
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Происшествия

Обыски в сети «Красное & Белое» закончились

Обновлено в 03:02
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