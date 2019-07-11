В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски. Сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) интересует планирование военных операций в период правления Петра Порошенко.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.

Происшествия В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.

Религия Православные отмечают день апостолов Петра и Павла Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.

Экономика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».

Политика Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.

Футбол Ван Перси станет экспертом на телевидении По сообщению The Daily Mirror, бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport.

Происшествия МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.

Политика Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от бэкдоров Телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования бэкдоров (от английского back door - "черный ход", т.е. намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).

Культура Группа Metallica выпустит детскую книжку Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».

Политика «Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Армия и оружие Названы сроки создания первого опытного образца морского ЗРК «Тор-МФ» Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов.

Политика Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Алибасов представил доказательства отравления «Кротом» Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Общество Более тысячи пар поженились на новых площадках в столице с 4 мая На новых площадках для бракосочетания в столице, которые начали работать 4 мая, поженились более тысячи пар, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось 4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.

Экономика Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.

Армия и оружие В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.

Кино Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.