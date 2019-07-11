Политика
Обыски прошли в офисе ЗеленскогоРоссийская газета вчера в 19:01
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски. Сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) интересует планирование военных операций в период правления Петра Порошенко.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
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Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Экономика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Ван Перси станет экспертом на телевидении
По сообщению The Daily Mirror, бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
Обновлено в 01:00
Футбол
Федор Кудряшов перешел в «Сочи»
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от бэкдоров
Телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования бэкдоров (от английского back door - "черный ход", т.е. намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).
Обновлено в 00:54
Общество
Мэрия Екатеринбурга сэкономит на опросе по месту под храм
Обновлено в 01:25
Культура
Группа Metallica выпустит детскую книжку
Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
Названы сроки создания первого опытного образца морского ЗРК «Тор-МФ»
Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Общество
Более тысячи пар поженились на новых площадках в столице с 4 мая
На новых площадках для бракосочетания в столице, которые начали работать 4 мая, поженились более тысячи пар, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Экономика
Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры
Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
Обновлено вчера в 22:07
Кино
Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей
Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13