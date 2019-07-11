Политика

Обыски прошли в офисе ЗеленскогоРоссийская газета вчера в 19:01

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски. Сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) интересует планирование военных операций в период правления Петра Порошенко.
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СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

РБКвчера в 18:50

В офисе президента Украины прошли обыски

Lenta.ruвчера в 17:02

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.рувчера в 14:24

СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русскомвчера в 17:39

СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски

РИА Новостивчера в 16:09

В офисе Зеленского проходят следственные действия, связанные с Порошенко

News.ruвчера в 14:30

СМИ: в офисе президента Украины проходят следственные действия, связанные с Порошенко

ТАССвчера в 14:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Ван Перси станет экспертом на телевидении

По сообщению The Daily Mirror, бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
Обновлено в 01:00
Футбол

Федор Кудряшов перешел в «Сочи»

Обновлено вчера в 17:06
Политика

Huawei готова подписать с правительствами соглашения об отказе от бэкдоров

Телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования бэкдоров (от английского back door - "черный ход", т.е. намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).
Обновлено в 00:54
Общество

Мэрия Екатеринбурга сэкономит на опросе по месту под храм

Обновлено в 01:25
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено вчера в 11:41
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

Названы сроки создания первого опытного образца морского ЗРК «Тор-МФ»

Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-МФ» для ВМФ РФ создадут в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Обновлено в 01:29
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Общество

Более тысячи пар поженились на новых площадках в столице с 4 мая

На новых площадках для бракосочетания в столице, которые начали работать 4 мая, поженились более тысячи пар, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры

Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей

Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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