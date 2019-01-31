Происшествия
Обыски прошли почти на 1000 предприятий газовой сферы ДагестанаКоммерсантъ 04:41
Проведены обыски на 960 предприятиях газовой сферы Дагестана, сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за 2018 год. Он добавил, что были выявлены «преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств», которые платили потребители за газ.
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с чего всё началось
Массовые обыски прошли в газовой сфере Дагестана и затронули без малого тысячу предприятий, сообщил в четверг на коллегии по итогам работы за 2018 год прокурор республики Денис Попов. Ранее прокуратура выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ.РИА Новости03:01
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