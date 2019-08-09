Происшествия

Обыски проходят в региональном главке МВД в КрасноярскеТАСС вчера в 23:26

По словам источника, обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции. Официальными комментариями МВД и ФСБ ТАСС пока не располагает.
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с чего всё началось

В управлении противодействия коррупции краевого МВД прошли обыски

По данным «ТВК Красноярск», высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют.
ТВКвчера в 07:42

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В антикоррупционном управлении полиции Красноярского края прошли обыски

ДЕЛА.ruвчера в 23:57

В полицейском управлении по борьбе с коррупцией идут обыски ФСБ

7 канал Красноярск00:23

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

ТАССвчера в 23:26

В управлении по борьбе с коррупцией красноярского МВД прошли обыски

НГС24вчера в 23:41

В Красноярском управлении МВД прошли обыски

КП - Красноярсквчера в 23:27

В главке МВД в Красноярске проходят обыски

Newslab.ruвчера в 23:54

В управлении противодействия коррупции краевого МВД прошли обыски

ТВКвчера в 07:42
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье

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Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Япония может направить корабли в Оманский залив для защиты своих судов

В первом варианте предполагается, что в район Оманского залива и Баб-эль-Мандебского пролива будут отправлены несколько сторожевых кораблей Сил самообороны Японии, которые будут выполнять функции по охране судов, идущих с японскими грузами.
Обновлено в 02:21
ЖКХ

В Санкт-Петербурге из-за ливня затопило аэропорт и торговые центры

Из-за сильного дождя в Санкт-Петербурге подтопило несколько парковок и цокольные этажи торговых центров.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Авто

Немецкий авторынок вновь вышел «в плюс» в июле

По данным «Автостат» со ссылкой на Федеральное транспортное агентство Германии, немецкий авторынок в июле увеличился на 4,7% и составил 322 788 машин.
Обновлено в 01:16
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием

Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

Обновлено в 02:30
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Футбол

«Спартак» может подписать хавбека «Страсбура» Сиссоко

Полузащитник «Страсбура» Ибраима Сиссоко в ближайшее время может пополнить состав «Спартака», сообщает Sport24.
Обновлено в 01:22
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

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Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено 07 августа в 09:59
Политика

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Общество

В России готовят национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 01:29
Происшествия

Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке

Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Экономика

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»

Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

ФСИН нашла нарушения в СИЗО «Кресты»

Поводом для проверки сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) деятельности следственного изолятора №1 «Кресты-2» в Колпино под Петербургом стала опубликованная в интернете видеозапись о пытках, которые якобы проводились в этом учреждении.
Обновлено вчера в 06:57
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
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