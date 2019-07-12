Политика
Обыски проходят в офисе президента УкраиныГазета.Ru 17:29
По некоторым данным, ГБР осматривают данные с совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые проходили еще во время правления бывшего президента Петра Порошенко. Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
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Политика
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