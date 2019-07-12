Политика

Обыски проходят в офисе президента УкраиныГазета.Ru вчера в 17:29

По некоторым данным, ГБР осматривают данные с совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые проходили еще во время правления бывшего президента Петра Порошенко. Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях.
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СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

РБКвчера в 18:50

СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски

РИА Новостивчера в 16:09

Обыски проходят в офисе президента Украины

Газета.Ruвчера в 17:29

В офис Зеленского пришли с обысками

Взгляд.рувчера в 14:24

СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины

RT на русскомвчера в 17:39

В офисе Зеленского проходят следственные действия, связанные с Порошенко

News.ruвчера в 14:30

СМИ: в офисе президента Украины проходят следственные действия, связанные с Порошенко

ТАССвчера в 14:13
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Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Космос

Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию

Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.
Обновлено вчера в 05:06
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер

Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара

Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум тайно вышла замуж

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. Избранником звезды стал 29-летний солист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено вчера в 21:37
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено 10 июля в 23:22
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Пожар в ТЦ «Варшавка-33» на МКАД потушен

Столичные огнеборцы ликвидировали возгорание в торговом комплексе "Варшавка-33" на 33-м километре Московской кольцевой автодороги.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено вчера в 04:45
Общество

У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы

Обновлено вчера в 03:56
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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