Политика
Обыски проходят в офисе президента УкраиныГазета.Ru вчера в 17:29
По некоторым данным, ГБР осматривают данные с совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые проходили еще во время правления бывшего президента Петра Порошенко. Параллельно с обысками сотрудники ГБР стали допрашивать тех, кто следил за уровнем секретности в этих помещениях.
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СМИ сообщили о проведении следственных действий в офисе президента Украины
RT на русскомвчера в 17:39
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