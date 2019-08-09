По нашей информации, задержан замначальника отдела Евгений Мотин. Однако в пресс-службе МВД и ФСБ обыски и задержание не комментируют. Напомним, высокопоставленные сотрудники краевого МВД уже не в первый раз попадают под уголовные дела и коррупционные скандалы.

с чего всё началось

В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски. Они проходят в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями, подозреваемого в мошенничестве.

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