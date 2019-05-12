Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыскРоссийская газета 03:20
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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В связи с чем у первого заммэра Якутска Владимира Федорова проводят обыски в кабинете
Якутия.Инфовчера в 23:37
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Общество
Похолодание ожидается в Московском регионе на следующей неделе
В конце следующей недели температурные значения в Москве и Подмосковье вернутся в нормальные для мая значения, в понедельник и вторник возможны дожди, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 02:37
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Общество
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях
ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске
Водители маршрутных такси №10 в понедельник, 13 мая, устроили забастовку на Акатуйском жилмассиве.
Обновлено в 04:04
Общество
В Московском зоопарке появились домики для пчел
Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
Авто
Дополнено: Паркетники Citroen C3 Aircross отозваны из-за этикетки
Неточная информация на этикетке стала причиной для отзыва 534 кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в России с февраля 2018 года по март 2019-го.
Обновлено в 04:16
ЖКХ
В столице начали отключать горячую воду
В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Общество
Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае
Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Сургуте водолаз утонул в бассейне
В сургутском спортивном комплексе в минувшие выходные произошел несчастный случай: водолаз чистил бассейн и погиб.
Обновлено в 04:34
Футбол
Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»
Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
Обновлено в 04:46
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13