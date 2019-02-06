Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажуLenta.ru 05:45

В Санкт-Петербурге продается квартира, фигурирующая в деле сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в двух убийствах. Объявление о продаже апартаментов опубликовано в интернет-базе ЦИАН. Непосредственно после задержания политика апартаменты были обысканы.

Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажу

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