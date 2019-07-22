Экономика
Объём свободных денег у россиян вырос на 11%Retailer.ru вчера в 12:50
Объём свободных денег у россиян вырос на 11,1% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». Этот показатель в июне составил 33,1 тыс. руб. Рост объёма "свободных денег" в бюджете россиян по сравнению с маем увеличился на 11,4%.
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Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
с чего всё началось
Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал исследовательский холдинг «Ромир».РБКвчера в 11:22
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