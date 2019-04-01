Объём сомнительных операций в банках за три года сократился в 4,5 разаСаминвестор 03:30

Сегодня, 1 апреля 2019 года, стало известно, что за три года объём сомнительных операций в российских кредитных организациях сократился в 4,5 раза, с 1,1 трлн до 243 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Российского экономического университета имени Плеханова.

Объём сомнительных операций в банках за три года сократился в 4,5 раза

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