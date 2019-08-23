Сергей Семак был отстранен от двух игр из-за оскорбления судьи Игорь Симутенков исполняет обязанности главного тренера ФК "Зенит" в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой", сообщает ТАСС.

Обязанности наставника «Зенита» в матче с «Уфой» исполняет Симутенков

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