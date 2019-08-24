Футбол

Обязанности наставника «Зенита» в матче с «Уфой» исполняет СимутенковАргументы и Факты 10:20

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Сергей Семак был отстранен от двух игр из-за оскорбления судьи Игорь Симутенков исполняет обязанности главного тренера ФК "Зенит" в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой", сообщает ТАСС.
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