Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault ArkanaРоссийская газета 06:05

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
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Кроссовер Renault Arkana: все комплектации и цены

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Car.ru14 июня в 06:29

Renault объявила полный прайс-лист на новый купе-кроссовер Arkana

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Объявлены цены и комплектации на новый Renault Arkana

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Renault назвал весь перечень цен на Arkana

Allroader.ru08:09

Что ждет Renault Arkana на российском рынке

Юга.ру13 июня в 17:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

Обновлено в 00:42
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Здоровье

В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Религия

У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве

Обновлено в 09:06
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки

Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев

Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ставрополем

В столкновении микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai, произошедшим в Ставропольском крае, погибли два человека.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
Игры

На каком компьютере запускали геймплейное демо Cyberpunk 2077 на E3 2019

Сама игра выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и PC.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Политика

Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Политика

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
Обновлено в 01:42
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