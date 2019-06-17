Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault ArkanaРоссийская газета 06:05

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Здоровье В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Общество Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Спорт РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Технологии Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Энергетика Медведев поручил проверить рост цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Происшествия Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.

Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

Происшествия СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ставрополем В столкновении микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai, произошедшим в Ставропольском крае, погибли два человека.

Игры На каком компьютере запускали геймплейное демо Cyberpunk 2077 на E3 2019 Сама игра выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и PC.

Происшествия Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.

Политика Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).