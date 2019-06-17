Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault ArkanaРоссийская газета 06:05
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Религия
У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве
Обновлено в 09:06
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Игры
Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев
Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ставрополем
В столкновении микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai, произошедшим в Ставропольском крае, погибли два человека.
Обновлено в 00:17
Игры
На каком компьютере запускали геймплейное демо Cyberpunk 2077 на E3 2019
Сама игра выйдет 16 апреля 2020 года на PS4, Xbox One и PC.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд оставил под арестом министра лесного комплекса Иркутской области
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, который находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий, и оставил меру пресечения без изменений, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:49
Политика
Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Политика
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
Обновлено в 01:42