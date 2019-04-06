Футбол

Анжи — Динамо 1:1REGNUM 06:34

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» и «Анжи» выдали боевую ничью в Каспийске

Евро-футбол.ру08:53

«Анжи» и «Динамо» поделили очки

Soccer.ru08:53

«Динамо» ушло от поражения в Махачкале

Матч ТВ08:53

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Чемпионат08:52

«Анжи» – «Динамо»: почему не назначен пенальти в ворота махачкалинцев?

Спорт-Экспресс09:03

«Анжи» и «Динамо» разошлись миром

Советский спорт08:42

«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью

Sport24.ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Игры

Консольный релиз Samurai Shodown состоится 27 июня

Даты выхода других версий пока определены лишь приблизительно: летом файтинг должен появиться на игровых автоматах, а зимой этого года Samurai Shodown станет доступна на ПК и Nintendo Switch.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велся огонь по территории ДНР.
Обновлено 04 апреля в 08:00
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн

Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»

Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов

Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Политика

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21
Политика

В Иерусалиме ужесточили проверку духовенства с Украины

Иерусалимская церковь ввела проверку всех документов и справок для священнослужителей из Украины из-за попыток представителей "новой церкви" принять участие в служении в храме Гроба Господня, сообщил в субботу настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).
Обновлено в 08:40
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Обновлено в 08:46
Экономика

ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено вчера в 14:20
Транспорт

Съезды с ТТК на юго-востоке Москвы будут закрыты до 11 апреля

Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" закрыты с 6 по 11 апреля из-за строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 06:34
Политика

Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Болт провел тренировку в составе «Палмейраса»

Обновлено в 03:39
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
Политика

С-400 защитят границы ЕС и НАТО, заявили в партии Эрдогана

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО.
Обновлено в 08:39
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Футбол

Гаттузо покинет «Милан» по окончании нынешнего сезона

Главный тренер футбольного итальянского клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает 6 апреля La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:03
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное