Футбол

Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»REGNUM 06:34

Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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