Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»REGNUM 06:34

Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.

Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»

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