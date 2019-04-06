Футбол
Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»REGNUM 06:34
Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
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