Футбол
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Футбол
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства
В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».
Обновлено в 10:51
Футбол
Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:05
Футбол
Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу
Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба и MMA-тяжеловес, выступающий в UFC, Александр Волков провели совместную тренировку.
Обновлено в 10:59
Футбол
Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами «ПСЖ»
Обновлено в 10:51
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде
Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Барселона» рассказала о травме Юмтити
Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение в связи с травмой левого колена, информирует официальный сайт каталонского клуба.
Обновлено в 11:06
Футбол
Алексис выбыл минимум до конца года из-за травмы бедра
Чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки в четверг.
Обновлено в 10:01
Футбол
Джеко не поможет «Роме» в течение трех недель
Джеко пропустил домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:2), а Эль-Шаарави был заменен на 22-й минуте этой встречи из-за повреждения.
Обновлено в 10:47
Футбол
Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 10:11
Футбол
Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе»
Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.
Обновлено в 11:00
Футбол
Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке
В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
Обновлено в 10:22
Футбол
Боломбой дебютирует в сборной России в матче с Чехией
Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Футбол
ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года
Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Матч ТВ» отказался перенести матч «Краснодар» — «Урал» на более позднее время
Пресс-служба «Краснодара» в «Инстаграме» сообщила, что телеканал «Матч ТВ» не стал идти навстречу клубу и отказался перенести время начала матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
Обновлено в 11:00