Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионовГазета.Ru19:21
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
|23′
Фернандиньо
|34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
|55′
Ферлан Менди
|62′
|62′
Эмерик Лапорт
|71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
|74′
Максвелл Корне
|81′
|83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
|84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
|89′
|90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
|40%
|Владение мячом
|60%
|85%
|Процент точных передач
|91%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|7
|16
|Отборы
|14
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 5‑3‑2
1
Лопес
23
Тете
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсаль
22
Менди
28
Ндомбеле
10
Траоре
8
Ауар
7
Терье
11
Депай
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
35
Зинченко
26
Марез
25
Фернандиньо
21
Сильва
7
Стерлинг
47
Фоден
18
Делф
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена номинантов на звание лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru19:21
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