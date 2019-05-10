Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕМатч ТВ вчера в 19:48

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы. В список номинантов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг и Александр Лаказетт, игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Кепа Аррисабалага.

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

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