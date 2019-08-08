Футбол
Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионовLenta.ru 12:20
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на награды лучшим футболистам по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Пятеро из 12 футболистов представляют действующего победителя турнира — «Ливерпуль».
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