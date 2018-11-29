Футбол

Объявлены претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Евро-футбол.ру
00:14

Представлены четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового раунда. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в число номинантов включены: Максвелл Корне ("Лион"), Арьен Роббен ("Бавария"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Дрис Мертенс ("Наполи").
Евро-футбол.ру00:14

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Объявлены претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Евро-футбол.ру00:14

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 19:21

Названы претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 19:55

Месси, Роббен, Мертенс и Корне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:22

Месси, Роббен, Мертенс и Корне поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

Soccer.ruвчера в 18:18

УЕФА выбрал 4 претендентов на лучший гол 5-го тура Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:48
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

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Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ стал автором гола, который оказался для него 106-м в турнире за каталонский клуб.
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Каррера анонсировал открытие своего сайта

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Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
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«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Нападающий Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити».
Обновлено в 01:33
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«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:43
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
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«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»

"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
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Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
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Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией

Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
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Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
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Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
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Азар не сыграет в матче с ПАОКом

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Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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