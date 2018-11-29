Футбол
Представлены четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового раунда. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в число номинантов включены: Максвелл Корне ("Лион"), Арьен Роббен ("Бавария"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Дрис Мертенс ("Наполи").
Евро-футбол.ру00:14
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Месси, Роббен, Мертенс и Корне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:22
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 01:40
Футбол
Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ стал автором гола, который оказался для него 106-м в турнире за каталонский клуб.
Обновлено в 01:41
Футбол
Каррера анонсировал открытие своего сайта
Обновлено в 01:41
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи
Нападающий Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити».
Обновлено в 01:33
Футбол
«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:43
Футбол
Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»
Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
Футбол
«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»
"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение
В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией
Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
Футбол
Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19
Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»
Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Азар не сыграет в матче с ПАОКом
Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:18