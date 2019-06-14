Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»РИА Новости 13:30

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Продюсером фильма стал ректор ВГИКа Владимир Малышев и Федор Попов.
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Фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова стал победителем юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр»

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Фильм дебютанта Акопова «Бык» получил главный приз «Кинотавра»

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Новая газета14 июня в 12:05
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