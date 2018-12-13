Футбол

Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Евро-футбол.ру
00:12

Янг Бойз — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
30′
Мохамед Али Камара
62′
64′
Федерико Бернардески
65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
68′
72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
72′
80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
80′
Марко Вельфли
83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
90′+1′
Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира. Среди претендентов оказались: Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле ("Барселона"), Набиль Фекир ("Лион"), Пауло Дибала ("Ювентус").
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