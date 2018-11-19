Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Коммерсантъ
11:21

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на премию «Золотой глобус».
Коммерсантъ11:21

Подробнее о событии

Россия не вошла в число номинантов «Золотого глобуса»

Телеканал 360°15:31

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Коммерсантъ11:21

В США назвали номинантов на премию «Золотой глобус»

РБК10:11

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы10:31

В США объявили номинантов на премию «Золотой глобус»

RT на русском09:20

«Звезда родилась» и «Богемская рапсодия» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости09:13

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Кино

В столице скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

Обновлено в 15:21
Кино

HBO выпустил тизер последнего сезона сериала «Игра престолов»

Обновлено в 19:20
Кино

Скончался режиссер-документалист Борис Сарахатунов

Обновлено в 17:29
Кино

Звезда «Такси» Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма

Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву.
Обновлено в 18:37
Кино

Назван список лучших сериалов 2018 года

Обновлено в 13:14
Кино

Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным

Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино

В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар

В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
Обновлено в 13:15
Кино

Стоит ли смотреть «Хроники хищных городов»: рецензия «Газеты.Ru»

Торжество стимпанка, постапокалиптические красоты и гигантские постройки - "Газета.Ru" рассказывает, почему стоит посмотреть "Хронику хищных городов", несмотря на все ее недостатки.
Обновлено в 15:26
Кино

Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов

Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино

Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»

Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино

В 2019 году в России пройдет бесплатный международный кинофестиваль

О проведении в начале 2019 года международного кинофестиваля, ориентированного на зрителя и потому с бесплатным посещением, объявил главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин 6 декабря во время мультимедийной пресс-конференции.
Обновлено в 12:04
Кино

Поклонников фильма «Елки» ждет выход одноименного телесериала

Что касается грядущей премьеры фильма «Елки Последние», то на телеканале СТС пообещали поддержать выход ленты неделей «Елок».
Обновлено в 13:51
Кино

ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую

ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую В последние годы мировая киноиндустрия устойчиво развернулась от большого экрана к телесериалам.
Обновлено в 17:05
Кино

Открывается фестиваль «Липецкий выбор»

Фестиваль «Липецкий выбор» предоставляет зрителю возможность познакомиться с лучшими российскими киноновинками, открыть для себя новые имена и новых героев.
Обновлено в 18:08
Кино

Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе

Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11
ещё по теме
Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное