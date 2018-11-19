Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Коммерсантъ
11:21

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на премию «Золотой глобус».
Коммерсантъ11:21

Подробнее о событии

Россия не вошла в число номинантов «Золотого глобуса»

Телеканал 360°15:31

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Коммерсантъ11:21

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы10:31

«Звезда родилась» и «Богемская рапсодия» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости09:13

В Лос-Анджелесе назвали номинанток на премию «Золотой глобус»

Известия09:42

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году

ТАСС09:03

Светит ли Грузии номинация на «Золотой глобус»

Sputnik Грузия03 декабря в 02:19
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Кино

Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

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Скончался режиссер-документалист Борис Сарахатунов

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Названы лучшие сериалы 2018 года

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Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
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В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар

В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
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Кино

Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»

Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
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«Искусство кино» перезапустило свой сайт

На сайте уже есть удобное расписание важных кинособытий, в частности уникальных показов, много интересных текстов: например, рецензия на недавний российский сериальный хит "Звоните ДиКаприо", текст о последних фильмах Ларса фон Триера, текст-прощание с Бернардо Бертолуччи и другие.
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ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую

ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую В последние годы мировая киноиндустрия устойчиво развернулась от большого экрана к телесериалам.
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«Елки последние» не станут финалом знаменитой франшизы

27 декабря в широкий прокат выйдут «Ёлки Последние» — заключительная часть знаменитого новогоднего киноальманаха.
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На кинофестивале RIFF в Петербурге покажут лучшие итальянские фильмы

В течение целого года после фестиваля зрители RIFF по всей России увидят пять лучших новых итальянских комедий.
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Стали известны подробности последнего сезона «Игры престолов»

Журналисты изучили открытый архив сценариев к «Игре престолов» и предположили, чего могут ожидать зрители в последнем сезоне сериала.
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Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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