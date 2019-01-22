Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»Ведомости вчера в 08:56
Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.
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с чего всё началось
Члены американской Киноакадемии наконец объявили список своих фаворитов, которым в 2019 году выпала честь бороться за самую престижную кинонаграду в мире – «Оскар».ТК Звездавчера в 14:28
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«Оскар — 2019». Что уже сейчас вызывает бурный интерес в грядущей церемонии награждения
Телеканал 360°вчера в 19:25
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Обновлено вчера в 19:56