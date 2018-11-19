Кино
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой глобус»
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой глобус»Московский Комсомолец11:57
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Золотой глобус", которую вручат 6 января.
Московский Комсомолец11:57
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Кино
Опубликован первый тизер последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено в 22:16
Кино
Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова
В театре имени Маяковского сообщили о кончине народной артистки, которая до последних дней выходила на сцену Старейшая актриса Московского театра имени Маяковского, народная артистка РСФСР Галина Анисимова скончалась на 90-м году жизни, сообщает ТАСС.
Обновлено в 22:14
Кино
Скончался режиссер – документалист Борис Сарахатунов
Обновлено в 17:29
Кино
Сами Насери вернулся в Москву, чтобы обсудить свой новый фильм
Отмечается, что актер пробудит в России до конца года, чтобы обсудить детали фильма его брата Биби «Учитель».
Обновлено в 19:48
Кино
Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным
Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино
В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар
В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
Обновлено в 13:15
Кино
В духе «муниципального дарвинизма». Мегаполисы жрут поселки
Главная героиня Эстер пробирается в хищный город Лондон, чтобы отомстить высокопоставленному злодею Тадеушу Валантайну, который погубил ее мать.
Обновлено в 21:34
Кино
Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»
Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино
«Елки последние» не станут финалом знаменитой франшизы
27 декабря в широкий прокат выйдут «Ёлки Последние» — заключительная часть знаменитого новогоднего киноальманаха.
Обновлено в 13:51
Кино
В 2019 году в России пройдет бесплатный международный кинофестиваль
О проведении в начале 2019 года международного кинофестиваля, ориентированного на зрителя и потому с бесплатным посещением, объявил главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин 6 декабря во время мультимедийной пресс-конференции.
Обновлено в 12:04
Кино
ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую
ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую В последние годы мировая киноиндустрия устойчиво развернулась от большого экрана к телесериалам.
Обновлено в 17:05
Кино
Открывается фестиваль «Липецкий выбор»
Фестиваль «Липецкий выбор» предоставляет зрителю возможность познакомиться с лучшими российскими киноновинками, открыть для себя новые имена и новых героев.
Обновлено в 18:08
Кино
Крис Коламбус будет работать с Netflix
Обновлено в 09:12
Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино
Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе
Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11