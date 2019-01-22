Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Пятый канал 22 января в 11:42

В США объявили номинантов на всемирно известную кинопремию «Оскар», которая пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе. В этом году лидируют два фильма — «Фаворитка» и «Власть», которые претендуют на победу сразу в шести номинациях.
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с чего всё началось
Члены американской Киноакадемии наконец объявили
 список своих фаворитов, которым в 2019 году выпала честь бороться за самую престижную кинонаграду в мире – «Оскар».
ТК Звезда22 января в 14:28

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Объявлены номинанты на «Оскар». Какие фильмы из списка нужно обязательно посмотреть

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Эксперт прокомментировал объявление номинантов на премию «Оскар»

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В номинированном на «Оскар» фильме Евгений Сидихин сыграл генерала КГБ

Московский Комсомолецвчера в 11:07

Объявлены номинанты премии «Оскар-2019»

РБК22 января в 09:38

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар»

Эхо Москвы22 января в 09:30

В Лос-Анджелесе назвали номинантов на «Оскар-2019»

КП - Беларусь22 января в 10:38
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Наука

Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе

Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
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Транспорт

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Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

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Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
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Обновлено вчера в 17:56
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Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
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Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

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Авто

Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы

Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
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Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

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Происшествия

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Захарова прокомментировала позицию Запада относительно Венесуэлы

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Общество

Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты

Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

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Армия и оружие

Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии

На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.
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Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43
Экономика

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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр и режиссёр. Он был номинирован на множество наград, в том числе четыре премии «Оскар», две премии «Грэмми» и премию «Тони». Купер дважды появлялся в Forbes Celebrity 100 и попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2015 году. Его фильмы собрали 7,8 миллиарда долларов во всем мире, и он носил титул одного из самых высокооплачиваемых актёров в мире три года.
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