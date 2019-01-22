Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Интерфакс 09:17

В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
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Киноакадемия определилась с «Фавориткой»

Коммерсантъ12:35

Стали известны номинанты премии «Оскар – 2019»

Взгляд.ру10:09

Стали известны номинанты на «Оскар-2019»

RT на русском09:47

В США назвали номинантов на «Оскар»

ТАСС09:05

Американская киноакадемия объявила номинантов «Оскара»

Российская газета12:17

Объявлены номинанты премии «Оскар-2019»

РБК09:38

Стали известны номинанты на «Оскар» за лучшую мужскую роль

РИА Новости09:21

В Лос-Анджелесе назвали номинантов Оскар-2019

КП - Беларусь10:38
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Кино

Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за срыв сроков сдачи картины

Обновлено в 10:30
Кино

Василий Ливанов закончил съёмки исторического фильма «Медный всадник»

Режиссёр Василий Ливанов завершил съёмки фильма «Медный всадник».
Обновлено в 11:43
Кино

Кристиан Бэйл перестанет худеть и толстеть для ради фильма

Известный голливудский актер Кристиан Бэйл, который способен кардинально изменить свое тело для роли в кино, заявил, что может перестать худеть и набирать вес ради съемок.
Обновлено вчера в 15:04
Кино

Артист Леонид Ярмольник отмечает 65-летний юбилей

Советский и российский актер театра и кино Леонид Ярмольник отмечает 22 января 65-летний юбилей.
Обновлено в 02:26
Кино

Умер французский актёр Франсуа Перро

Французский актёр Франсуа Перро, сыгравший в более чем 50 фильмах, умер на 95-м году жизни. Об этом информирует газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 15:10
Кино

На «Лендоке» стартует регулярный показ документального кино с пленки

В мировой рейтинг лучшего кино столетия включен всего лишь 31 документальный фильм, из них четыре лендоковских: «Лето Марии Войновой» («Мария») и «Советская элегия» Александра Сокурова, «Взгляните на лицо» Павла Когана, «Наша мама – герой» Николая Обуховича.
Обновлено в 07:22
Кино

«Спасти Ленинград»: в Москве состоится пресс-показ фильма о блокаде

Мероприятие начнется в 11:30 22 января в стенах Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Спасти Ленинград", созданного при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о работе над «Дэдпулом 3»

По словам актёра на премьере «Дэдпул 2» в Пекине, работа над триквелом уже активно ведётся, передаёт Variety.
Обновлено в 05:13
Кино

Павел Трубинер станет хирургом «Ланцетом» на Первом канале

Премьерный показ сериала "Ланцет" стартует на Первом канале 28 января 2019 года.
Обновлено в 02:12
Кино

В Фонде кино станут обращать внимание на успешность

По данным ТАСС, с 2018 года в Фонде появился новый орган управления — совет фонда.
Обновлено вчера в 22:34
Кино

Лариса Малеванная принимает поздравления с юбилеем

Обновлено в 03:49
Кино

Режиссёр «Малыша на драйве» снимет психологический хоррор

Британский постановщик Эдгар Райт определился со своим следующим режиссёрским проектом – им станет психологический хоррор-триллер в духе «А теперь не смотри» и «Отвращения» Романа Полански.
Обновлено вчера в 11:40
Кино

«Союзмультфильм» и Суздальфест завершают конкурс анимационных проектов

Киностудия «Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино 25 января завершат прием заявок на питчинг проектов анимационных сериалов для детей.
Обновлено в 08:19
Кино

27 января ставропольчанам бесплатно покажут фильм «Данилыч»

Премьерный показ документального фильма «Данилыч» состоится в предстоящее воскресенье, 27 января, в 11 часов в конференц-зале Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Обновлено в 08:26
Кино

На пресс-конференции о достижениях кинематографа отметили уникальность киноленты «Тобол»

В рамках конференции, организованной агентством ТАСС и посвященной российскому кинематографу, отметили оригинальный сценарий и уникальность фильма «Тобол».
Обновлено в 10:13
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр и режиссёр. Он был номинирован на множество наград, в том числе четыре премии «Оскар», две премии «Грэмми» и премию «Тони». Купер дважды появлялся в Forbes Celebrity 100 и попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2015 году. Его фильмы собрали 7,8 миллиарда долларов во всем мире, и он носил титул одного из самых высокооплачиваемых актёров в мире три года.
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