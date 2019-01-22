Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Интерфакс 09:17

Брэдли Купер Американский актёр

Американский актёр и режиссёр. Он был номинирован на множество наград, в том числе четыре премии «Оскар», две премии «Грэмми» и премию «Тони». Купер дважды появлялся в Forbes Celebrity 100 и попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2015 году. Его фильмы собрали 7,8 миллиарда долларов во всем мире, и он носил титул одного из самых высокооплачиваемых актёров в мире три года.