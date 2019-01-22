Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Интерфакс 09:17
В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
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Кино
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за срыв сроков сдачи картины
Обновлено в 10:30
Кино
Василий Ливанов закончил съёмки исторического фильма «Медный всадник»
Режиссёр Василий Ливанов завершил съёмки фильма «Медный всадник».
Обновлено в 11:43
Кино
Кристиан Бэйл перестанет худеть и толстеть для ради фильма
Известный голливудский актер Кристиан Бэйл, который способен кардинально изменить свое тело для роли в кино, заявил, что может перестать худеть и набирать вес ради съемок.
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Артист Леонид Ярмольник отмечает 65-летний юбилей
Советский и российский актер театра и кино Леонид Ярмольник отмечает 22 января 65-летний юбилей.
Обновлено в 02:26
Кино
Умер французский актёр Франсуа Перро
Французский актёр Франсуа Перро, сыгравший в более чем 50 фильмах, умер на 95-м году жизни. Об этом информирует газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 15:10
Кино
На «Лендоке» стартует регулярный показ документального кино с пленки
В мировой рейтинг лучшего кино столетия включен всего лишь 31 документальный фильм, из них четыре лендоковских: «Лето Марии Войновой» («Мария») и «Советская элегия» Александра Сокурова, «Взгляните на лицо» Павла Когана, «Наша мама – герой» Николая Обуховича.
Обновлено в 07:22
Кино
«Спасти Ленинград»: в Москве состоится пресс-показ фильма о блокаде
Мероприятие начнется в 11:30 22 января в стенах Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Спасти Ленинград", созданного при поддержке Министерства культуры РФ.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о работе над «Дэдпулом 3»
По словам актёра на премьере «Дэдпул 2» в Пекине, работа над триквелом уже активно ведётся, передаёт Variety.
Обновлено в 05:13
Кино
Павел Трубинер станет хирургом «Ланцетом» на Первом канале
Премьерный показ сериала "Ланцет" стартует на Первом канале 28 января 2019 года.
Обновлено в 02:12
Кино
В Фонде кино станут обращать внимание на успешность
По данным ТАСС, с 2018 года в Фонде появился новый орган управления — совет фонда.
Обновлено вчера в 22:34
Кино
Лариса Малеванная принимает поздравления с юбилеем
Обновлено в 03:49
Кино
Режиссёр «Малыша на драйве» снимет психологический хоррор
Британский постановщик Эдгар Райт определился со своим следующим режиссёрским проектом – им станет психологический хоррор-триллер в духе «А теперь не смотри» и «Отвращения» Романа Полански.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
«Союзмультфильм» и Суздальфест завершают конкурс анимационных проектов
Киностудия «Союзмультфильм» и Открытый российский фестиваль анимационного кино 25 января завершат прием заявок на питчинг проектов анимационных сериалов для детей.
Обновлено в 08:19
Кино
27 января ставропольчанам бесплатно покажут фильм «Данилыч»
Премьерный показ документального фильма «Данилыч» состоится в предстоящее воскресенье, 27 января, в 11 часов в конференц-зале Ставропольской краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Обновлено в 08:26
Кино
На пресс-конференции о достижениях кинематографа отметили уникальность киноленты «Тобол»
В рамках конференции, организованной агентством ТАСС и посвященной российскому кинематографу, отметили оригинальный сценарий и уникальность фильма «Тобол».
Обновлено в 10:13