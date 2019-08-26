Музыка

Lenta.ruLenta.ruОбъявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта. В состав вернулась певица Полина Гагарина, работавшая в четвертом и пятом сезонах «Голоса».
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Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

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