Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06
В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
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Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
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Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
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