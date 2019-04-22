Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06

В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Kia озвучила стоимость нового Soul

За рулем07:22

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Автоновости дня06:06

Новый Kia Soul для России: объявлены цены и комплектации

Российская газета06:05

Новое поколение KIA Soul

Abiznews05:57

KIA объявила цены на Soul нового поколения

Автостат06:37

Kia назвала российские цены на новый Soul

AutoNews07:13

Объявлены российские цены на новый Kia Soul

Журнал Авто.ру06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Политика

Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского

Обновлено в 05:36
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

ООН: Свыше 32 тыс. человек покинули Триполи из-за боевых действий

Более 32 тыс. человек покинули свои жилища из-за боевых действий, продолжающихся в районе Триполи, заявило 22 апреля руководство ливийского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Авто

Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Космос

Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП

В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено в 03:05
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Политика

Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле

Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко

Обновлено в 12:40
Кино

Вторая серия «Игры престолов» появилась в Сети до премьеры

Техническая ошибка программы частной подписки Amazon Prime привела к появлению второй серии восьмого, финального сезона сериала «Игра престолов» в Сети ещё до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 20:38
Авто

Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок

Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике

Обновлено в 04:49
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 19:13
Авто

Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Политика

Павел Дуров поздравил украинцев с избранием молодого президента

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поздравил украинских пользователей с избранием Владимира Зеленского президентом страны.
Обновлено в 11:41
Политика

Супруга Зеленского испугалась своего статуса первой леди

Супруга Владимира Зеленского Елена, став первой леди, заявила, что боится политики и хотела бы остаться в тени, чтобы заниматься творчеством.
Обновлено в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное