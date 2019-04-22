Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06

В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

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