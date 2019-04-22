Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06
В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Гаджеты
Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy Fold
Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:55
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука
Можно ли предсказать ожирение по генам
Новый полигенный метод анализа позволяет до некоторой степени предсказать вероятность лишних 13 килограммов.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:34
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Наука
Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров
Обновлено в 06:03
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Космос
Школьников приглашают на интерактивную космолекцию
Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено в 06:42
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов
Ранее сообщалось, что по результатам национального экситпола во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов, его соперник — 25,5 процента, напоминает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире
Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»
В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.
Обновлено в 15:03
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04