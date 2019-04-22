Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06

В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трофей Лиги Европы UEFA посетил Москву при поддержке KIA Motors

Abiznews14:06

KIA объявила цены на Soul нового поколения

Автостат06:37

Объявлены российские цены на новый Kia Soul

Журнал Авто.ру06:54

Новый Kia Soul для России: объявлены цены и комплектации

Российская газета06:05

Kia озвучила стоимость нового Soul

За рулем07:22

Kia назвала российские цены на новый Soul

AutoNews07:13

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Автоновости дня06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Гаджеты

Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy Fold

Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:55
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

Обновлено в 12:00
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Наука

Можно ли предсказать ожирение по генам

Новый полигенный метод анализа позволяет до некоторой степени предсказать вероятность лишних 13 килограммов.
Обновлено вчера в 02:19
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Наука

Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров

Обновлено в 06:03
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Космос

Школьников приглашают на интерактивную космолекцию

Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено в 06:42
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов

Ранее сообщалось, что по результатам национального экситпола во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набирает 73 процента голосов, его соперник — 25,5 процента, напоминает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Наука

Абстрактный постер сделал человека невидимым для машинного зрения

Обновлено в 14:15
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Гаджеты

Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире

Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.
Обновлено в 15:03
Политика

В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное