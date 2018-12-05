Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

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