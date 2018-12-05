Кино

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года
Lenta.ru
вчера в 18:58

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.
Lenta.ruвчера в 18:58

Подробнее о событии

Эксперты AFI определили лучшие фильмы и сериалы 2018 года

РЕН ТВ15:07

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru06:06

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новостивчера в 20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известиявчера в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новостивчера в 19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ruвчера в 18:58

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАССвчера в 17:57

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

КП - Беларусь01:56
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Кино

Михалкову обидно, что зарубежное кино в России собирает миллиарды

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды.
Обновлено в 21:32
Кино

Песня Киркорова «Цвет настроения – синий» стала хитом 2018 года

Обновлено в 17:39
Кино

Режиссер Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта «Елки»

"Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Обновлено в 20:12
Кино

Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года

Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 17:33
Кино

Ведущим вручения премии «Оскар» станет Кевин Харт

Обновлено в 20:24
Кино

Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун

Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 17:20
Кино

Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.
Обновлено в 13:26
Кино

В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»

В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино

Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Обновлено в 16:11
Кино

Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»

Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино

Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»

Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино

Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году

Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Кино

Кит Харингтон отказался сниматься в продолжении «Игры престолов»

Британский артист Кит Харингтон, сыгравший одну из главных ролей — Джона Сноу — в сериале «Игра престолов», поделился впечатлениями от съемок в нашумевшей саге.
Обновлено в 21:31
Кино

Энн Хэтэуэй предложили сняться в мюзикле «Улица Сезам»

Американская актриса Энн Хэтэуэй первая получила предложение сняться в мюзикле «Улице Сезам».
Обновлено в 18:30
Кино

Дайджест киноновинок с SakhalinMedia: Щелкунчик отправился в заповедник хищных городов

Чтобы помочь читателям преодолеть "муки выбора", ИА SakhalinMedia подготовило дайджест киноновинок на ближайшую неделю, в котором вкратце рассказывается про все грядущие премьеры.
Обновлено вчера в 20:15
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