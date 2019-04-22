Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06

В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
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Трофей Лиги Европы UEFA посетил Москву при поддержке KIA Motors

Abiznews14:06

Kia назвала российские цены на новый Soul

AutoNews07:13

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Автоновости дня06:06

Новый Kia Soul для России: объявлены цены и комплектации

Российская газета06:05

Kia озвучила стоимость нового Soul

За рулем07:22

KIA объявила цены на Soul нового поколения

Автостат06:37

Объявлены российские цены на новый Kia Soul

Журнал Авто.ру06:54
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовница Говорухина хочет эксгумировать тело режиссера

Обновлено в 12:37
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Общество

Перегнули лопату. Бизнес обвинил Смольный в превышении полномочий в борьбе со снегом

Как следует из обращения (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), с конца марта администрация Красногвардейского района рассылала местным предпринимателям письма, в которых требовала до 15 апреля представить договоры на вывоз снега, копии платежных поручений и актов выполненных работ.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Кино

Фильм «Миллиард» возглавил российский прокат

Фильм Романа Прыгунова "Миллиард" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей.
Обновлено в 05:22
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Космос

Международная космическая станция подверглась заражению

Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей

По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Гаджеты

Смартфон Realme C2 с двойной камерой и чипом Helio P22 стоит от $85

Обновлено в 05:37
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Политика

Госдеп США оценил выборы на Украине

Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Религия

Началась Страстная неделя у православных

«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено в 03:25
Футбол

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Обновлено в 14:08
Политика

Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году

В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Обновлено в 16:44
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
Обновлено в 14:07
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