Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06
В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.
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Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
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В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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Космос
Международная космическая станция подверглась заражению
Потенциально опасные микробы обнаружили на поверхности смотрового окна, на площадке для физических упражнений и обеденном столе, в туалете и спальных помещениях.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
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Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
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Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
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Обновлено в 11:04
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Политика
Госдеп США оценил выборы на Украине
Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:26
Происшествия
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Происшествия
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Религия
Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
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Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»
Обновлено в 14:08
Политика
Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году
В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
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Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Обновлено в 16:44
Общество
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Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
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Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.
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