Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для РоссииАвтоновости дня 06:06

В России начался прием заказов на кроссовер KIA Soul нового поколения. Новинка доступна в 11 комплектациях (включая версию GT-Line) с одним дизельным и двумя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 029 000 рублей за Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным двигателем и МКПП.

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

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