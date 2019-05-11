Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея ДоренкоLenta.ru 12:04
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности. «Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.
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Футбол
Бэйл не попал в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»
"Реал" опубликовал список из 19 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
Обновлено в 13:08
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика
Глава МИД Эстонии решил научить мир грамматике
В некоторых странах название эстонской столицы Таллин на авиабилетах пишут с одной буквой «н». Внутри государства принято написание с двумя «н». Новый глава министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу увидел в этом проблему и пообещал решить ее.
Обновлено в 15:09
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено в 13:58
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Политика
Порошенко уволил заместителя главы своей администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
Обновлено в 18:30
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Футбол
«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Во Флориде разбился самолет
Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24
Общество
Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии
Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвал свою дочь от Богомолова «фифочкой»
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР
Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31