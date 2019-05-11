Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея ДоренкоLenta.ru 12:04

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности. «Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.
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В Москве простятся с Сергеем Доренко

Эхо Москвы18:05

В Москве простятся с Сергеем Доренко

ТАСС17:05

СМИ: Доренко кремируют 12 мая

Московский Комсомолец11:53

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

РБК13:28

В Москве сегодня пройдёт прощание с Сергеем Доренко

Говорит Москва17:01

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

Lenta.ru12:04

Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать

Комсомольская правда16:59
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Футбол

Бэйл не попал в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

"Реал" опубликовал список из 19 футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
Обновлено в 13:08
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 20:57
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика

Глава МИД Эстонии решил научить мир грамматике

В некоторых странах название эстонской столицы Таллин на авиабилетах пишут с одной буквой «н». Внутри государства принято написание с двумя «н». Новый глава министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу увидел в этом проблему и пообещал решить ее.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Сирийская армия вышла к административной границе провинции Идлиб

Обновлено в 14:59
Игры

В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС

В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено в 13:58
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Политика

Порошенко уволил заместителя главы своей администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
Обновлено в 18:30
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Футбол

«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Во Флориде разбился самолет

Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24
Общество

Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвал свою дочь от Богомолова «фифочкой»

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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