Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея ДоренкоLenta.ru 12:04
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности. «Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.
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Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
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Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
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Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
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На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
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Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из суда босиком
Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
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Далай-лама рассказал, существует ли он на самом деле
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Футбол
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Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»
Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Космос
В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО
Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить
Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси»
Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.
Обновлено в 18:37
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Здоровье
«Большие гонки‑2019» в честь Международного дня медсестер пройдут в Талдоме в воскресенье
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
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Происшествия
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Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»
Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.
Обновлено в 12:09
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
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Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено в 13:13
Авто
Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более
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Обновлено в 04:23
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51