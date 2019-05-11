Объявлено о переносе похорон Сергея ДоренкоLenta.ru 12:04

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности. «Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации», — говорится в Telegram-канале радиостанции.

Происшествия Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .

Здоровье Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.

Происшествия На Камчатке медведь обокрал охотников Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.

Происшествия Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.

Шоу-бизнес Бритни Спирс вышла из суда босиком Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Космос В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Здоровье Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Футбол Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси» Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.

Кино Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.

Шоу-бизнес Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.

Шоу-бизнес «Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала» Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.

Игры В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.

Авто Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более Совершенно новый автомобиль получил 9-ступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями и аналогичный Regera тип двигателя мощностью 1600 л.с. при использовании биотоплива E85 или 1280 л.с. на бензине.