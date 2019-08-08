Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полицииКоммерсантъ 01:21

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона». По словам господина Фомина, он был на отдыхе после обыска, а после того, как узнал, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.
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с чего всё началось

Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» Сергей Фомин вернулся в Москву и добровольно сдался властям

Активист Сергей Фомин, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), сам пришел в полицию, передает корреспондент «Медиазоны».
Медиазонавчера в 22:17

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Разыскиваемый по «делу 27 июля» москвич по собственной воле пришел к следователю

РИАМО03:00

Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» Сергей Фомин вернулся в Москву и добровольно сдался властям

Медиазонавчера в 22:17

Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» добровольно сдался полиции

Дождь01:29

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Коммерсантъ01:21

Активист, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках на акции в Москве, сдался полиции

Новая газета01:17

Сергей Фомин, которого объявили в розыск в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, сам пришел в полицию

Эхо Москвы03:30

Москвич, объявленный в розыск по «делу 27 июля», сам явился к следователю

Интерфакс01:45
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