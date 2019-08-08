Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полицииКоммерсантъ 01:21
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона». По словам господина Фомина, он был на отдыхе после обыска, а после того, как узнал, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.
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с чего всё началось
Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» Сергей Фомин вернулся в Москву и добровольно сдался властям
Активист Сергей Фомин, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), сам пришел в полицию, передает корреспондент «Медиазоны».Медиазонавчера в 22:17
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