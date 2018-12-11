Экономика
Объявленные Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов
Объявленные Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходовТАСС16:24
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют затрат на сумму от €8-10 млрд. Об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны.
ТАСС16:24
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Энергетика
Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене
Правительство России отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ) для ПАО «Газпром» при поставках потребителям, не относящимся к населению, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 17:35
Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 17:35
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 15:37
Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 16:52
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 15:11
Экономика
Граждане накапливают лимиты по картам
Крупнейшие БКИ (из числа топ-3) проанализировали использование гражданами лимитов по кредитным картам.
Обновлено в 17:11
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Обновлено в 15:09
Экономика
Падение Уолл-стрит: S&P рухнул до минимума за восемь месяцев
Фондовый рынок США продолжает падение — индекс S&P 500 упал на 30,14 пункта, или на 1,14 процента, до 2602,94 пункта, и находится на минимуме за восемь месяцев, 10 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:54
Экономика
Санацию НПФ запустят в следующем году
НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено в 17:11
Энергетика
«Газпром нефть» углубляется в Арктику
«Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.
Обновлено в 17:11
Экономика
Промсвязьбанк пополнился «Благосостоянием»
Бывший топ-менеджер одного из крупнейших НПФ перешел в оборонный банк По данным "Ъ", бывший исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов в начале декабря перешел на работу в ПСБ на должность советника председателя правления Петра Фрадкова.
Обновлено в 17:11
Экономика
Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия
Россия заняла второе место в рейтинге топ-100 по объёмам производства оружия за 2017 год.
Обновлено в 12:38
Экономика
Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров
Обновлено в 14:45
Экономика
Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей
Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26