Футбол

Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNeva.Today 08:48

Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 50 евро. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург.
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Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

Советский спорт06:47

Гендиректор оргкомитета Евро-2020: «В ценах на билеты не вижу ничего вопиющего. Оспорить их невозможно»

Спорт-Экспресс10:03

В УЕФА огласили стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Gazeta.SPb07:35

Самый дешёвый билет на игры Евро-2020 в Петербурге обойдётся в 50 евро

78.ru08:07

Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Фонтанка.Ру06:45

Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:37

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

Sports.ru07:43
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