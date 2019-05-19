Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNeva.Today 08:48

Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 50 евро. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург.

Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Происшествия В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку "В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Религия Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Игры Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Кино Чак Норрис посетил военную базу в США 79-летний актёр посетил одну из главных военных баз армии США — Форт Худ, расположенную около города Киллин, для участия в съёмках документального сериала.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.

Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти.

Происшествия Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига.

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Армия и оружие Террористы подготовили для России огромное «вундерваффе» Несмотря на устрашающий эффект, которого планировали добиться авторы, арабские эксперты раскритиковали «вундерваффе» джихадистов.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Здоровье Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Футбол Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“» Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после домашней победы над «Зенитом» (1:0) в матче чемпионата России прокомментировал возможность возобновления игровой карьеры.

Музыка Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении» Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».