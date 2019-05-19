Футбол
Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNewInform 08:40
Как отмечается, самые доступные билеты на матчи группового этапа турнира, а также на четвертьфинальные поединки, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, обойдутся в 30 евро. Самые дешевые билеты на игры групповой стадии в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро, а самые дорогие – 185 евро.
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