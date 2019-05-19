Футбол

Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNewInform 08:40

Как отмечается, самые доступные билеты на матчи группового этапа турнира, а также на четвертьфинальные поединки, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, обойдутся в 30 евро. Самые дешевые билеты на игры групповой стадии в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро, а самые дорогие – 185 евро.
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Гендиректор оргкомитета Евро-2020: «В ценах на билеты не вижу ничего вопиющего. Оспорить их невозможно»

Спорт-Экспресс10:03

Минимальная стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге составит €50

ТАСС07:46

Стали известны цены на билеты на матчи Евро-2020

Sport.ru07:14

Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Фонтанка.Ру06:45

Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:37

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

Sports.ru07:43

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

Советский спорт06:47
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