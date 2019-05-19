Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNeva.Today 08:48
Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 50 евро. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Баскетбол
Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги
Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.
Обновлено в 17:13
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, отправится делегация от Соединенных Штатов в составе пяти человек.
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:37
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей
Сборная России играет просто волшебно. По красоте мы точно лучшие
Ошибки есть, и они очевидны – но уже вторая хорошая команда нам не забивает ничего (первой была Чехия).
Обновлено в 17:47
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Авто
Lamborghini не исключает выпуска хардкорной версии Urus ST-X
По сообщениям зарубежных инсайдеров, в основу новой серийной версии итальянского SSUV ляжет концепт-кар Urus ST-X Concept, который является внедорожной версией модели и предназначен для езды по бездорожью и участия в гонках.
Обновлено в 13:54
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:14
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛ
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам
«Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.
Обновлено в 12:00
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Музыка
С серьезными лицами на карнавальном шоу
Обычным людям организаторы стремятся создать настроение праздника, устроить шоу, местами комическое и даже карнавальное; для стран-участниц это возможность показать себя соседям и попробовать расширить присутствие на музыкальном рынке.
Обновлено в 17:30
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Кино
«Детектив Пикачу» возглавил российский прокат
Игровой фильм "Детектив Пикачу" по франшизе "Покемон" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 17:57
Общество
Колхоз будущего. Специальный репортаж из села, где сумели построить социализм
Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42