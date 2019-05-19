Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNeva.Today 08:48
Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 50 евро. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург.
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Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после «Евровидения»
Обновлено в 13:12
Футбол
Глушаков рассказал, почему остался капитаном «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков сказал, что команда решила не менять капитана после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 15:10
Политика
Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Футбол
ЦСКА — Ахмат 1:0
Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич вынуждено был заменен в матче 29-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Экономика
Биткойн сохранил биржевой риск
По данным агентства Reuters, в 6:15 утра по мск курс виртуальной валюты опускался до отметки $6,62 тыс. — значениям семидневной давности.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Microsoft на $100 снизила цены на беспроводные наушники Surface Headphones
На странице продукта нет информации о скидке или акции, поэтому скорее всего для Surface Headphones снизили цены на постоянной основе.
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Общество
Западной Украине и Одесской области грозит шторм
«По данным Укргидрометцентра, 18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню
Обновлено в 13:23
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено 17 мая в 09:13
Наука
Жвачка возрастом 10 тыс. лет сохранила ДНК предков викингов
Обновлено в 09:47
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства
Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Новый Nissan Sylphy представят уже в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено в 12:50
Хоккей
Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Врачи из Петрозаводска едут консультировать жителей Пудожа
В Пудож едет «Десант здоровья». В центре медицинской профилактики Карелии рассказывают, что акция пройдет 23 мая.
Обновлено в 03:28
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39