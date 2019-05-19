Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в ПетербургеNeva.Today 08:48

Самые дешевые билеты обойдутся болельщикам в 50 евро. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург.

Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

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