Футбол

Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020НТВ 07:13

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал билетную программу на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, четыре из которых примет Санкт-Петербург. Города, в которых будет проходить Евро-2020, разделены на два ценовых кластера.
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Минимальная стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге составит €50

ТАСС07:46

Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:37

Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Фонтанка.Ру06:45

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут стоить 50 евро

Советский спорт06:47

Самые дешевые билеты на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге будут стоить 50 евро

РИА Новости06:29

Стали известны цены билетов на матчи ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс06:38

Стали известны цены на билеты на матчи Евро-2020

Sport.ru07:14
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Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 23:31
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Игры

Kotaku: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 с сюжетной кампанией

Обновлено в 03:25
Космос

Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении

Обновлено в 06:06
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Шоу-бизнес

Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем

Обновлено в 06:20
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 07:25
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Авто

Названы самые популярные версии LADA Vesta в России

В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов

Обновлено в 07:26
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Музыка

Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали

По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
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