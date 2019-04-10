Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 годаГазета.Ru 14:59

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".

Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года

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